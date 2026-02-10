Crollo stradale in Val Borbera: interrotto il traffico automobilistico sulle “Strette”

I tecnici della Provincia sul posto per le verifiche

AGGIORNAMENTO Viabilità: SP140 della Val Borbera Chiusa, Intervento Urgente con Demolizione Carreggiata

A seguito del recente sopralluogo tecnico, è stato confermato che la SP140 della Val Borbera rimarrà chiusa completamente al traffico di ogni genere, almeno fino a domani. L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza della tratta. Il piano di lavoro prevede una fase iniziale di demolizione della carreggiata coinvolta. Solo una volta conclusa questa operazione, i tecnici potranno effettuare una nuova valutazione per stabilire l’eventuale possibilità di istituire un senso unico alternato per una durata di 15 giorni. Le autorità non escludono, per ora, l’ipotesi di una demolizione totale della strada. In questo scenario più complesso, i tempi di ripristino risulterebbero al momento indefinibili. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a utilizzare le strade alternative consigliate: la via Grondona o la via Calvadi.

Un tratto della Strada delle Strette della Val Borbera è stato interessato da un crollo. Le prime informazioni, pervenute in mattinata, indicano che l’area coinvolta nel cedimento si trova nello specifico sul lato a monte, immediatamente prima di raggiungere il Ponte del Carmine. A seguito della segnalazione, i tecnici della Provincia sono stati immediatamente allertati e si stanno recando sul luogo dell’evento per effettuare i sopralluoghi necessari e valutare l’entità del danno. L’obiettivo primario è determinare la causa del crollo e stabilire un piano di intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità.

Al momento, la strada è chiusa, si invitano quindi gli automobilisti a seguire le deviazioni o indicazioni fornite dalle autorità locali e provinciali. Aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche per il ripristino della normale circolazione saranno forniti nelle prossime ore, non appena saranno disponibili i risultati delle verifiche tecniche.

 

