Crollo stradale in Val Borbera: interrotto il traffico automobilistico sulle “Strette”

AGGIORNAMENTO Viabilità: SP140 della Val Borbera Chiusa, Intervento Urgente con Demolizione Carreggiata

A seguito del recente sopralluogo tecnico, è stato confermato che la SP140 della Val Borbera rimarrà chiusa completamente al traffico di ogni genere, almeno fino a domani. L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza della tratta. Il piano di lavoro prevede una fase iniziale di demolizione della carreggiata coinvolta . Solo una volta conclusa questa operazione, i tecnici potranno effettuare una nuova valutazione per stabilire l’eventuale possibilità di istituire un senso unico alternato per una durata di 15 giorni . Le autorità non escludono, per ora, l’ipotesi di una demolizione totale della strada. In questo scenario più complesso, i tempi di ripristino risulterebbero al momento indefinibili. Si invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a utilizzare le strade alternative consigliate: la via Grondona o la via Calvadi .

Un tratto della Strada delle Strette della Val Borbera è stato interessato da un crollo. Le prime informazioni, pervenute in mattinata, indicano che l’area coinvolta nel cedimento si trova nello specifico sul lato a monte, immediatamente prima di raggiungere il Ponte del Carmine. A seguito della segnalazione, i tecnici della Provincia sono stati immediatamente allertati e si stanno recando sul luogo dell’evento per effettuare i sopralluoghi necessari e valutare l’entità del danno. L’obiettivo primario è determinare la causa del crollo e stabilire un piano di intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità.

Al momento, la strada è chiusa, si invitano quindi gli automobilisti a seguire le deviazioni o indicazioni fornite dalle autorità locali e provinciali. Aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche per il ripristino della normale circolazione saranno forniti nelle prossime ore, non appena saranno disponibili i risultati delle verifiche tecniche.