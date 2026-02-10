Crollo stradale in Val Borbera: interrotto il traffico automobilistico sulle “Strette”

AGGIORNAMENTO Viabilità: SP140 della Val Borbera Chiusa, Intervento Urgente con Demolizione Carreggiata
Un tratto della Strada delle Strette della Val Borbera è stato interessato da un crollo. Le prime informazioni, pervenute in mattinata, indicano che l’area coinvolta nel cedimento si trova nello specifico sul lato a monte, immediatamente prima di raggiungere il Ponte del Carmine. A seguito della segnalazione, i tecnici della Provincia sono stati immediatamente allertati e si stanno recando sul luogo dell’evento per effettuare i sopralluoghi necessari e valutare l’entità del danno. L’obiettivo primario è determinare la causa del crollo e stabilire un piano di intervento urgente per garantire la sicurezza della viabilità.
Al momento, la strada è chiusa, si invitano quindi gli automobilisti a seguire le deviazioni o indicazioni fornite dalle autorità locali e provinciali. Aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche per il ripristino della normale circolazione saranno forniti nelle prossime ore, non appena saranno disponibili i risultati delle verifiche tecniche.