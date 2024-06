Sarvego Festival: storie, libri e illustrazioni in Val Borbera.

“A Occhi Aperti” è il titolo della IV edizione del “Sarvergo Festival” che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto nei vari paesi della Val Borbera.

La manifestazione culturale itinerante dedicata al mondo della letteratura, dell’editoria e dell’illustrazione per l’infanzia e l’adolescenza è nata con lo scopo di avvicinare al mondo della lettura i bimbi e ragazzi, per dar loro un’alternativa alla superficialità dei social media. Come spiega l’organizzazione di questo fortunato evento: “La lettura è apertura verso il mondo, un’occasione di condivisione sociale. Lo scopo è anche incentivare la frequentazione delle biblioteche e dei poli culturali della Valle. L’iniziativa è rivolta in particolare agli studenti per creare una collaborazione continuativa con le scuole”.

E a proposito di scuola, prosegue il progetto “Tra le righe”, nato dalla collaborazione con Andersen, la rivista e il Premio, e la Fondazione Garrone attraverso la progettazione di un percorso dedicato a scuole selezionate di provenienza ligure (primaria e secondaria di primo grado), e in progetto “Crescere con le Storie”, dedicato ad alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera, sempre più protagonisti attivi del proprio territorio.

Non solo libri, il Festival ospita ogni anno, laboratori con autori tra i migliori nel panorama nazionale, selezionati dal comitato scientifico di Andersen, con letture animate e laboratori performativi e teatrali.

Sotto la direzione artistica della scrittrice di libri per l’infanzia Daniela Carucci, si svolgeranno sei incontri che seguiranno il fil rouge, “A occhi aperti”: “Abbiamo lavorato su uno spunto affascinante, quello del taccuino come strumento di osservazione e annotazione della realtà circostante. – spiega Daniela Carucci – L’occhio va allenato alla bellezza, solo così possiamo cogliere la meraviglia insita nelle piccole cose che abbiamo ogni giorno davanti agli occhi, e fermarle sulla carta ci permette di custodirle e portarle sempre con noi”.

Questi gli appuntamenti:

6 luglio: a Vendersi, frazione di Albera Ligure noto anche come “Il Paese degli Spaventapasseri”, Sara Donati racconterà una storia di profonda amicizia tanto atipica quanto dolce e ricca di spunti di riflessione che s’intitola “Amico Albero”.

21 luglio: nella frazione di Vergagni a Mongiardino Ligure, “Quattro passi – Piccola passeggiata per sgranchirsi l’anima” con Antonio Catalano, teatrante, illustratore, scultore e promotore di una poetica del quotidiano che genera meraviglia, un incontro dinamico e incredibile.

26 luglio: a Roccaforte Ligure, “Atlante dei mostri e degli spaventi” di e con Anselmo Roveda e Marco Paci, un viaggio incredibile alla scoperta delle nostre paure più recondite che si svolgerà durante un’emozionante lettura con disegno.

3 agosto: Albera Ligure ospita “Taccuini in natura – Laboratori di disegno naturalistico” con Elisabetta Mitrovic, un suggestivo laboratorio di pittura ad acquerello dedicato ai più grandi, adulti e ragazzi.

4 agosto: in frazione Cartasegna di Carrega Ligure, “Rimanere sul sentiero: note naturalistiche per escursioni felici”, ancora la Mitrovich ma questa volta in veste di narratrice delle piccole meraviglie tratte dal suo nuovo libro.

17 agosto: a Piuzzo, frazione di Cabella Ligure, “Elefanti nella valle, taccuino esotico sui pachidermi locali” con Mascia Premoli, che accompagnerà in un viaggio straordinario alla scoperta… dei famosi elefanti della Val Borbera.

Oltre alle date estive, il Sarvego partecipa anche ad un evento speciale in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese e la frazione di Vendersi nel Comune di Albera Ligure: il 6 luglio, nell’ambito della “European Bat-Night”, appuntamento dalle 18 presso la Chiesa dei Santi Fortunato e Matteo di Vendersi per scoprire tutti i segreti dei pipistrelli con la Naturalista e Guardiaparco Mara Calvini che, dopo un’interessante introduzione, accompagnerà grandi e piccoli in una suggestiva passeggiata notturna per osservare e ascoltare i pipistrelli in attività di caccia con l’utilizzo di un bat-detector, un rilevatore di ultrasuoni che consente di ascoltare le “voci” dei pipistrelli anche all’orecchio umano. L’evento è gratuito a numero chiuso, pertanto è consigliata la prenotazione (011 4320290 oppure 331 1364473, [email protected]).

Il festival è promosso dalle Biblioteche dell’Alta Val Borbera in collaborazione con l’Associazione Roba da Streije di Cabella Ligure, le Proloco di Albera, Mongiardino e Roccaforte Ligure, l’Associazione Il Paese degli Spaventapasseri e il Museo della Resistenza e Vita Sociale di Rocchetta Ligure. Partner scientifico Andersen, la Rivista e il Premio.