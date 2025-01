Serafina Carpari e Franco Russo in concerto, alla Soms di Novi Ligure.

L’appuntamento è per domani nella sede di Via Cavanna 12.

Con il duo Serafina Carpari e Franco Russo inizia, domani, lunedì 13 gennaio alle 20.45, la stagione 2025 “Solidi Live!”, organizzata dalla Soms di Novi Ligure.

Serafina Carpari, voce e Franco Russo, piaoforte, propongono un vasto repertorio internazionale che spazia dalla tradizione jazzistica afro-americana, da Gershwin a Monk, alla canzone italiana d’autore con arrangiamenti personali. Ogni loro performance è unica per gusto musicale, grande interplay, raffinatezza ed improvvisazione. Serafina Carpari è figlia d’arte. E’ stata la madre, cantante lirica ha trasmette i primi insegnamenti sull’uso della voce, per poi proseguire la sua formazione sotto la guida di maestri di canto, di vocalità e improvvisazione jazz, genere musicale che ha affinato con il famoso pianista statunitense Mal Waldron.

Nel concerto di domani sera Serafina sarà accompagnata dal pianista e compositore Franco Russo. Tra i lavori più noti de musicista troviamo: “So Behind the Times “.in duo piano e voce , edito da Videoradio. “Nuvole e caffe’ “in duo sassofono e pianoforte, edito da Ultrasound records, ed ancora quattro compilation a suo nome che includono diverse composizioni originali : “ Piano Notes “(compilation di brani originali improvvisati ), “ Lapsus”, Dancing Bossa “, “Old Devil Moon “, ed i singoli “ How Deep Is the Ocean “, “Magic Star “ , “Too Late Now”, e il brano “Straordinariamente“ in coppia con Serafina Carpari.

L’ingresso ai concerti di Solid Live! è libero, con tessera Soms Novi e prenotazione indicando nomi dei prenotati e un numero di cellulare alla mail [email protected]

Sempre nella sede della Soms, Il giorno successivo, martedì 13 gennaio alle 16.00, in collaborazione con la Federazione Italiana Barman e il responsabile della FIB Academy regionale del Piemonte Christopher Rovella, si terrà la presentazione del corso professionale di formazione barman, primo livello. Per Info e iscrizioni: 3408659132 e 3298271576 – mail [email protected]

Inoltre, Davide Fabbrocino presenterà un nuovissimo corso base di comicità, scrittura e messa in scena di cabaret, stand up comedy e improvvisazione. Sono previsti dieci incontri ogni martedì sera dalle 21 a partire da gennaio

Per info: 3282795782