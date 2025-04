Pietre d’Inciampo per altri due cittadini di Serravalle Scrivia morti nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Da domani, 7 aprile, Francesco Cremisio e Alfredo Biava saranno ricordati dalla comunità serravallese come già è avvenuto lo scorso anno per Marco Guareschi, Angelo Daffunchio e al generale Niccolò Giani. L’appuntamento è alle 10 davanti alla sede della polizia municipale, dove avverrà la posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Cremisio, poi si passerà alle 11 presso le scuole per la Pietra intitolata a Biava. A seguire, sempre presso le scuole, nell’aula magna, gli interventi delle autorità e degli studenti dedicato all’eccidio della Benedicta, commemorato oggi, 6 aprile, a Capanne di Marcarolo. Le Pietre d’Inciampo, piccoli blocchi di cemento e ottone che recano il nome della persona a cui sono dedicate, sono state create dall’artista Gunter Demnig nel 1996 in Germania: un progetto, chiamato “Stolpersteine”, per la memoria dei deportati Sinti e Rom poi esteso ad altre nazioni e a tutte le altre categorie di deportati internati nei lager nazisti. Il progetto “Stolpersteine” è diventato il più grande monumento diffuso esistente, di cui dal 2024 fa parte anche Serravalle Scrivia. L’evento di domani è organizzato dall’Anpi di Serravalle e Stazzano e dal Comune.