Bosio: gli alunni gettano i semi dei fiori dei partigiani contro tutte le guerre

I bambini della scuola di Bosio hanno gettato sul terreno verso la cripta della Benedicta i semi da cui nasceranno i fiori dei partigiani. Gli alunni sono stati coinvolti in un laboratorio didattico dedicato al rispetto del territorio e alla pace. Utilizzando argilla, semi di fiori e un po’ di fantasia hanno prodotto delle palline per creare le “sfere di semi della pace” che, al contrario delle bombe vere e proprie, causa di distruzioni e morte, fanno nascere i fiori, i fiori dei partigiani, sui quali si poseranno le api per continuare a produrre vita. Ieri, 4 aprile, i bambini hanno camminato cantando l’inno di Mameli e gettato le sfere di argilla lungo il Percorso della Pace che porta alla cripta dove hanno assistito alla cerimonia alla quale ha preso parte il sindaco, Domenico Merlo.