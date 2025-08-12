Gli agenti della Divisione P.A.S.I. della Questura di Alessandria e la Compagnia Carabinieri di Tortona ieri, 11 agosto, hanno notificato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di quella per il commercio al dettaglio di generi del settore alimentare, per 15 giorni, nei confronti di un noto locale panetteria-caffetteria nel centro di Tortona.

Il provvedimento si è reso necessario,secondo la Questura, a seguito di diverse segnalazioni di schiamazzi, che hanno richiesto l’intervento delle Forze dellOrdine, in quanto, essendo il locale accessibile al pubblico tutti i giorni 24 ore su 24 senza interruzione, era diventato, soprattutto in orario notturno, il ritrovo per giovani in rientro da serate in vari locali che, talvolta in stato di ubriachezza, si intrattenevano all’interno o bivaccavano nei paraggi, dando spesso luogo a liti, l’ultima delle quali sfociata in rissa.

Il Questore ha quindi adottato il provvedimento, ritenendo che il locale costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, destando allarme sociale tra i cittadini ed alimentando una diffusa percezione di insicurezza.