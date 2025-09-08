Stop allo spaccio di stupefacenti a Bettole di Tortona

Gli abitanti di Bettole di Tortona avevano lamentato una recrudescenza dello spaccio in paese. Il tema è stato anche oggetto di trattazione nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblicavdi Alessandria e da qui è arrivato l’impulso ai carabinieri a potenziare nuovamente i servizi per ristabilire la legalità. I controlli hanno permesso di identificare persone, controllare veicoli, contestare violazioni al Codice della Strada, segnalare assuntori di sostanze stupefacenti e denunciare pusher che avevano pensato di potere avviare la propria illecita attività nel piccolo centro.

I servizi, organizzati dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, così da garantire la maggiore percezione di sicurezza possibile, di pari passo a quella effettiva e reale.