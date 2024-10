Sul palco del Teatro Marenco si rappresenta l’amore a passi di danza.

After All e Sehnsucht, le due performace in scena sabato 12 ottobre.

La danza è al centro della serata che si svolgerà sabato 12 ottobre al Teatro Marenco di Novi Ligure. In scena, alle 20, la Compagnia Lost Movement di Milano, con due performance: After All con Arianna Cunsolo e Giovanni Careccia.

After All è un cerchio che non riesce a chiudersi, lo specchio di una relazione che si evolve, ma in fondo rimane sé stessa e torna alla ricerca delle proprie origini. Il pezzo nasce da una ricerca sul concetto del “dopotutto” e si concentra su quei momenti che lasciano un segno. Come orme sulla sabbia, in scena si susseguono gli istanti di un passato ancora fresco, pronti a riportare alla memoria le immagini del legame tra i due interpreti. Con l’esigenza di raccontare una quotidianità messa a dura prova dai filtri della società contemporanea, il lavoro evoca nello spettatore sensazioni legate ad un passato essenziale e senza schemi. Creato con il supporto di Centro ArteMente e selezionato per la rete Anticorpi XL & Strabismi 2021, After All è una creazione del danzatore e coreografo Giovanni Careccia e del drammaturgo Christian Consalvo.

Nella seconda performace, dal titolo Sehnsucht, danzano sulle musiche di Filippo Ripamonti: Chiara Borghini, Giovanni Careccia, Gioele Cosentino, Arianna Cunsolo, Francesca Lastella, Enrico Luly, Nicoletta Bellazzi e Alessandro Bonacina. Realizzata da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, Sehnsucht è una pièce profonda che ricava il suo titolo da una parola-chiave dello spirito romantico tedesco, reso in italiano come “dipendenza dal desiderio” o, come ha formulato Heidegger, dal “dolore”. Sehnsucht significa desiderare di raggiungere il limite che ci divide dal prossimo, di scovarlo, mostrarlo, toccarlo. Corpi soli ma dipendenti indagano, in uno spazio comune, i propri limiti in relazione al corpo, allo spazio e al tempo, creando una composizione istantanea diversa ad ogni messinscena, cercandosi, trovandosi ed esplorando di nuovo il contatto: un nuovo modo di vivere la relazione in cui il pubblico si riconosce, vivendo con speranza e bramosia l’atto performativo insieme ai danzatori stessi.

Creato con il sostegno di Time To Move, Teatrino dei Fondi, Consorzio Coreografi Danza d’Autore Con.Cor.D.A, Residenze Artistiche Toscane, Movin’Up, Ministero della Cultura e SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, Sehnsucht è in scena dal 2019 in numerosi festival e rassegne italiani e internazionali.

La durata dell’intero spettacolo è di 60 minuti con intervallo. Inoltre, dalle 19 sarà possibile gustare un aperitivo nello spazio del “ridotto” al II ordine del Teatro.

La serata è parte della rassegna Diffusa, nell’ambito del progetto This or Dance di Radic’Arte, con il patrocinio dei Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Pasturana, la partnership con ArteMente – Centro di Alta Formazione per la Danza di Milano, Naif Teatro, Bordo Giovane Torino, Coompany e Ristorazione Sociale.

Il costo del solo biglietto è di 12 €. Il costo di biglietto + aperitivo + visita alle esposizioni del teatro è di 20 €. Biglietteria del Teatro Marenco: martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 / sabato 12 ottobre apertura straordinaria della biglietteria dalle 17.00 alle 20.00.