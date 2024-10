Con “Blasè” torna sul palco del Teatro della Juta, Michele Puleio.

Nell’ambito della programmazione del Festival delle Valli dello Scrivia, apre ad Arquata Scrivia la stagione 2024-25 del Teatro della Juta.

Sabato 12 ottobre alle 21, si inizia con lo spettacolo fuori cartellone “Blasè”. scritto e diretto da Luca Zilovich e interpretato da Michele Puleio.

Blasè narra della tendenza della società a far apparire ogni cosa di un colore uniforme, di un gusto che non sa di niente, uguale a mille altre cose. Blasé è l’incapacità di scegliere. Blasé è la vita del protagonista. La voglia di reagire e scrollarsi di dosso l’insoddisfazione lo portano ad entrare armato in un magazzino, in “quel” magazzino di e-commerce, prendendolo in ostaggio.

L’attore Michele Puleio si trasforma nei vari personaggi che lo abitano e li lavorano, ponendo una riflessione su come e cosa viviamo tutti i giorni e, soprattutto, sulla sensazione del “lasciarsi vivere”, senza avere il controllo delle proprie decisioni.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

La stagione 2024-2025 dal titolo “Non è Pirandello” in scena alla Juta e al Civico di Gavi, aprirà ufficialmente il 10 novembre alle 21 al Teatro della Juta con lo spettacolo della compagnia Les Moustaches: “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, testo e regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli. La storia racconta di un ragazzo sovrappeso, dall’anima delicata come una “Principessa”, che sogna di poter danzare. Perché l’importante è non arrendersi mai, ma rendere possibile l’impossibile. Lo spettacolo ha collezionato nel tempo vari riconoscimenti, tra cui “miglior spettacolo, premio Fersen e premio della stampa al Roma Fringe Festival 2020, finalista di Direction Under30 2020, finalista di Inbox 2021, e il Teatro della Juta è orgoglioso di averlo ad Arquata Scrivia.

La stagione teatrale 2024-25 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. Con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia.

Per info, prenotazioni, abbonamenti e carnet: Vincenzo Ventriglia 345.0604219

[email protected] www.teatrodellajuta.it; www.accademiadellajuta.it;