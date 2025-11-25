Il Lions Club Gavi e Colline del Gavi annuncia l’inaugurazione dell’HUB Lions di Gavi, un nuovo spazio dedicato a iniziative di servizio alla comunità, “nato per rafforzare l’impegno del club nella promozione del benessere e della consapevolezza sociale e sanitaria nel territorio”. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla nostra popolazione, che ha partecipato con grande generosità alle raccolte fondi, all’amministrazione comunale di Gavi, sempre attenta alle esigenze del territorio, e al Comitato della Croce Rossa di Gavi, partner prezioso nel nostro percorso di servizio”, dichiara la presidente del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, Donatella Gennaro. L’HUB nasce come punto di riferimento per attività informative, iniziative di prevenzione e programmi rivolti ai cittadini e alle persone fragili del territorio, con l’obiettivo di garantire più vicinanza, ascolto e strumenti utili alla comunità. La sua collocazione, nel cuore di un’area che, per sua natura, dedica la propria attività ai temi della salute e del sociale, “sottolinea la volontà del club di continuare a operare accanto alle persone, ampliando nel tempo le possibilità di servizio”. L’inaugurazione sarà sabato 29 novembre alle 11, vicino alla Croce Rossa, in via Bosio.