A Cabella Ligure si rivive il fascino della tradizione

Lo scorso anno l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo così, il Comune di Cabella Ligure ha scelto di riproporre, anche per il 2025, uno degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati di cultura e tradizione dell’Appennino: la giornata dedicata a “Le Danze Tradizionali delle 4 Province”. L’evento si terrà domenica 30 novembre e occuperà l’intero pomeriggio presso il Salone Comunale di via Martiri della Libertà, promettendo un’esperienza autentica e coinvolgente per il pubblico.

L’idea nasce dalla collaborazione con l’associazione Musa – “Musiche, Canti e Danze tradizionali delle Quattro Province”. Protagonisti assoluti della giornata saranno Stefano Valla e Daniele Scurati, maestri di fama riconosciuta nel panorama delle musiche e danze tradizionali, che provengono dalle aree di confine tra Piemonte, Liguria, Emilia e Lombardia. Il programma si articola in due momenti principali, pensati per tutti, senza limiti d’età o esperienza: dalle 14.00 alle 16.00: si terrà un corso di danze tradizionali, completamente gratuito. Dalle 16.00 alle 19.00: Seguirà un ballo aperto a tutti, per condividere cultura, musica e identità locali in un clima conviviale.

A latere dell’evento, sarà inoltre possibile visitare il Centro Documentale sull’Emigrazione dalla Val Borbera e la mostra permanente, che resteranno eccezionalmente aperti per l’occasione; un luogo pensato e creato per raccontare, soprattutto alle nuove generazioni, un passato fatto anche di scelte estreme, come è l’abbandono del proprio Paese e, per preservare il patrimonio culturale e la memoria storica.

Il sindaco di Cabella Ligure, Roberta Daglio, ha espresso il suo entusiasmo: «Le danze delle Quattro Province fanno parte del nostro DNA culturale. Personalmente le amo molto, perché uniscono persone di ogni età nel segno della gioia e della memoria viva del nostro Appennino».