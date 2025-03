Da giovedì 27 marzo la mensa del campo base del Terzo valico, a Novi Ligure, è chiusa su disposizione dei carabinieri del Nas e dell’Asl dopo un blitz grazie al quale sono state scoperte irregolarità nella gestione da parte del gruppo Authentica. Da allora i circa 200 lavoratori sono costretti ad andare nel campo base di Arquata Scrivia per mangiare, utilizzando un servizio navetta.

Sulla vicenda interviene Paolo Conte, segretario provinciale del sindacato Fillea Cgil: “La chiusura della mensa del Campo Base Cociv di Novi Ligure da parte dei Nas è solo l’epilogo delle tante discussioni e richieste che abbiamo fatto come organizzazione sindacale per portare avanti le tante lamentele che ci sono arrivate dai lavoratori sulla cattiva gestione da parte del Gruppo Authentica. Arrivare a una situazione del genere è veramente troppo e sapere che questo è avvenuto in una grande opera come è quella Terzo Valico lo è ancora di più. In questo Campo Base sono centinaia i lavoratori trasfertisti che sono praticamente obbligati dalle circostanze ad utilizzare il servizio mensa. Nei giorni scorsi – aggiunge Conte – abbiamo incontrato il Cociv, che si è attivato per far ripristinare le condizioni necessarie alla riattivazione il prima possibile del servizio. La mensa potrà essere riaperta solo dopo il via libera dei servizi ispettivi. Nell’attesa i lavoratori interessati usufruiranno temporaneamente del servizio mensa del Campo Base di Arquata Scrivia”