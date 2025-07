Da giorni Tassarolo è isolata dal mondo per quanto riguarda cellulari e internet collegati a Vodafone. Il sindaco, Claudio Pernumian ha preso “carta e penna” e ha scritto una lettera alla società per esprimere “la mia più ferma protesta in merito al grave e prolungato disservizio di telefonia mobile e accesso internet che sta affliggendo l’intero territorio comunale.

Da giorni, i cittadini di Tassarolo si trovano impossibilitati a effettuare chiamate telefoniche o a navigare in internet tramite i vostri servizi. Questa situazione, oltre a creare notevoli disagi nella vita quotidiana, sta generando gravi problemi per le attività commerciali e professionali del paese, compromettendone seriamente la regolare operatività.

Trovo inaccettabile – aggiunge – che, come pubblica amministrazione, non siamo stati preventivamente informati di eventuali lavori di ammodernamento della rete o di guasti che potessero giustificare tale disservizio. La mancanza di comunicazione è una grave mancanza di rispetto nei confronti della comunità che rappresento e impedisce all’amministrazione comunale di fornire informazioni adeguate ai cittadini.

Nonostante i ripetuti tentativi di contatto con i vostri call center, non abbiamo ricevuto

risposte chiare e definitive sulle cause del disservizio né sui tempi previsti per la risoluzione. Vi sollecito, pertanto, a intervenire con la massima urgenza per ripristinare immediatamente il servizio di telefonia mobile e accesso internet a Tassarolo.

Chiedo, inoltre, – conclude il sindaco – che ci venga fornita una comunicazione dettagliata sulle cause del disservizio e sulle azioni che intendete intraprendere per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. Resto in attesa di un vostro riscontro urgente e di azioni concrete per risolvere questa grave problematica”.

La lettera è stata inviata anche al prefetto di Alessandria.