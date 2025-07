Luca Mercalli a Borghetto Borbera parlerà dell’eolico Monte Giarolo

Luca Mercalli venerdì 4 luglio, alle 20,30 sarà a Borghetto Borbera, in Piazza della chiesa.

In occasione del Festival diffuso Boscadrà, dialogherà a Borghetto con Maurizio Carucci, cantante e titolare di un’azienda agricola in val Borbera, di ambiente e società.

Uno dei punti caldi del talk riguarderà l’impianto eolico” Monte Giarolo” che la società 15 Più Energia vorrebbe installare proprio sui monti della Val Borbera, Val Curone e Valle Staffora. La serata, organizzata da Paradiso val Borbera, sarà preceduta alle 19 dallo Street food in piazza con prodotti locali e dalla presentazione della neonata Comunità Energetica rinnovabile Val Borbera.

Alle 23.30 musica e djset presso il bar Tre scudi.

La serata è organizzata col patrocinio del Comune di Borghetto Borbera e in collaborazione con Vivi Val Borbera e Spinti.