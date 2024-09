Il Comune di Serravalle Scrivia dovrà farsi carico della sistemazione del muro della ex Inga crollato il 5 settembre su via Garibaldi. Dal giorno successivo, la strada che scorre oltre la ferrovia è chiusa al traffico nel tratto in corrispondenza del crollo, situazione che sta creando disagi al traffico serravallese e del Novese. Il Comune aveva emanato un’ordinanza con la quale imponeva al curatore fallimentare della ex Distilleria Inga di redigere una perizia sulla situazione del muro di cinta degli edifici che si affacciano su via Garibaldi e di provvedere ai lavori per poter riaprire la strada al traffico in tempi brevi. La risposta non è arrivata, quindi sarà il Comune a dover provvedere per poi rivalersi economicamente sul fallimento della ex Inga. Come fa sapere l’assessore Anna Massone, sarà necessario anche per l’amministrazione comunale far redigere una perizia sulle condizioni del muro per comprendere l’entità della spesa e quindi intervenire. Via Garibaldi, quindi, resterà chiusa ancora per chissà quanto.