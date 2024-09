Riceviamo e pubblichiamo:

Molto interessante lo spettacolo di domenica pomeriggio su Giovanna D’Arco presso il Forte di Gavi, protagonista l’attrice Lella Costa, accompagnata dai virtuosi giovani fratelli Elia e Betsabea Faccini al pianoforte. “Giovanna. La pulzella, la fanciulla, l’allodola” è una rivisitazione di vari testi su Giovanna D’Arco con musiche di Giuseppe Verdi, scritto da Lella Costa insieme a Gabriele Scotti.

Il pubblico ha potuto godere delle raffinatezze della narrazione della Costa, sempre molto attenta e a tratti pungente e anche ironica come solo lei sa fare. Tra le imprese eroiche di Jeanne D’Arc, la guerra dei Cent’anni, il predominio maschile e re Carlo VII di Francia, il tutto accompagnato dalle arie verdiane con un riferimento persino a un testo di Mark Twain sulla famosa donna francese. I giovani fratelli pianisti hanno incantato la platea con la loro bravura. Alla fine, un riferimento commovente non solo a Giovanna D’Arco ma a tante donne uccise perché volevano la verità: Anna Politovskaja, Maria Concetta Cacciola, Mahsa Amini, Armita Geravand e molte altre, purtroppo.

Tra il pubblico anche il sindaco di Gavi, Carlo Massa e gli assessori Francesca Regoli e Carla Poggi.

L’evento ha fatto parte della rassegna “Forti Fortissimi” di Fondazione Artea con la produzione di Teatro Carcano in collaborazione con Società dei Concerti di Parma.

FortiPiemonte è un progetto di Regione Piemonte, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo

Barbara Merlo