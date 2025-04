Tentano di rubare in varie auto con un disturbatore di frequenze: denunciati

Due persone denunciate dalla Polizia di Stato come probabili “topi d’auto” che utilizzavano un modus operandi collaudato anche con attrezzatura non comunissima. Nell’ultimo periodo, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale per il controllo del territorio, una pattuglia della Polizia di Ovada è intervenuta nell’Area di Servizio Turchino Est, sull’autostrada A/26 Genova – Gravellona, in quanto degli avventori avevano segnalato sul numero di emergenza 112 alcuni individui che avevano aperto le loro auto, rovistando all’interno per darsi a repentina fuga con un’altra autovettura.

Le immediate ricerche diramate dal Centro Operativo della Polizia Stradale di Genova davano buon frutto in quanto i soggetti in fuga, rintracciati sull’A/10, erano fermati al casello di Spotorno (SV), dalle pattuglie della Sottosezione di Genova Sampierdarena e da una pattuglia dell’Unità di Polizia Giudiziaria della Sottosezione di Ovada.

A bordo del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto arnesi da scasso e un dispositivo elettronico sospetto, in apparenza una power bank che poi si è dimostrato un vero e proprio disturbatore di frequenza idoneo ad interferire sui telecomandi dei veicoli. Nei giorni successivi al fatto erano state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio, da cui si vedevano le due persone fermate, insieme ad altri tre soggetti al momento sconosciuti, che seguivano dapprima la vittima all’interno del locale. Successivamente, due di loro raggiungevano la vettura dell’avventore; il furto comunque non è riuscito perché il proprietario è uscito dal locale mettendo in fuga i malfattori. I due presunti autori del fatto sono stati denunciato all’Autorità Giudiziaria di Genova per tentato furto aggravato in concorso e per utilizzo di apparecchiature atte ad intercettare o impedire la comunicazione. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino a sentenza definitiva.

“Questi soggetti,- fa notare la Polstrada di Alessandria, – sono soliti sostare all’interno delle aree di servizio della rete autostradale, attendendo i malcapitati automobilisti che vi giungono a bordo di autovetture di grossa cilindrata. Infatti, dopo aver individuato le potenziali vittime, aspettano che gli ignari automobilisti chiudano le vetture con il telecomando e, posizionandosi nelle loro vicinanze, attivavano il “jammer”, un dispositivo elettronico che inibisce la chiusura centralizzata delle portiere. Mentre uno di loro segue i malcapitati all’interno dell’autogrill in costante contatto telefonico, gli altri componenti della banda aprono le vetture, senza lasciare nessun segno di effrazione, asportando tutti gli oggetti personali di valore”.

Ed è proprio per questi motivi che la Polizia Stradale, richiama l’attenzione degli automobilisti e consiglia di verificare sempre l’effettiva chiusura del veicolo, prima di lasciarlo in sosta. Il furto di beni su autovetture nelle aree di sosta autostradali ha assunto nel tempo entità di fenomeno di rilevante allarme sociale, tanto da essere recentemente elevato a priorità operativa in ambito nazionale dal Servizio Polizia Stradale.