A Novi Ligure la legalità sale in cattedra: al Ciampini Boccardo arrivanoi testimoni dell’antimafia

Al via la settima edizione del progetto promosso con Libera e il Comune. Tra gli ospiti il magistrato che ha coordinato la cattura di Messina Denaro e i familiari delle vittime innocenti. Gli incontri varcheranno anche le porte del carcere.

Trasformare la memoria del dolore in coscienza civica e portare la cultura della giustizia fuori dalle aule scolastiche, fino a farla dialogare con l’intera comunità e persino con le carceri. Con questi presupposti riparte a Novi Ligure il progetto “Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie”, promosso per il settimo anno consecutivo dal presidio cittadino di Libera «Domenico Petruzzelli», dall’Istituto di Istruzione Superiore Ciampini Boccardo e dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa congiunta tra il sindaco Rocchino Muliere, l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefano Moro, i vertici provinciali di Libera e le realtà del terzo settore coinvolte, si conferma ormai un punto di riferimento per la formazione civica del territorio.

Il cartellone dei relatori offre figure chiave della storia passata e recente del contrasto a Cosa nostra:

Fine novembre: il ciclo si apre con Brizio Montinaro , fratello di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone caduto insieme al magistrato, a Francesca Morvillo e ai colleghi nella strage di Capaci del 1992.

il ciclo si apre con , fratello di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone caduto insieme al magistrato, a Francesca Morvillo e ai colleghi nella strage di Capaci del 1992. Gennaio: saranno a Novi Giuseppe e Raffaella Fazio , genitori di Michele, il quindicenne ucciso per errore nel 2001 a Bari Vecchia durante una sparatoria tra clan mafiosi.

saranno a Novi , genitori di Michele, il quindicenne ucciso per errore nel 2001 a Bari Vecchia durante una sparatoria tra clan mafiosi. 18 e 19 febbraio: atteso Maurizio De Lucia , procuratore della Repubblica di Palermo. Figura di punta della magistratura antimafia italiana, De Lucia ha coordinato le indagini che il 16 gennaio 2023 hanno portato alla storica cattura dell’allora superlatitante Matteo Messina Denaro.

atteso , procuratore della Repubblica di Palermo. Figura di punta della magistratura antimafia italiana, De Lucia ha coordinato le indagini che il 16 gennaio 2023 hanno portato alla storica cattura dell’allora superlatitante Matteo Messina Denaro. Primavera: spazio alla ribellione contro le dinamiche patriarcali e mafiose con Alessio Cordaro, figlio di Lia Pipitone (assassinata nel 1983 a 25 anni per aver rifiutato le regole imposte dal padre boss), oltre al ritorno di Luisa Impastato, nipote di Peppino Impastato e presidente di Casa Memoria a Cinisi.

La rassegna non resterà circoscritta all’istituto scolastico: ogni testimonianza sarà affiancata da serate pubbliche aperte alla cittadinanza presso la Biblioteca Civica o il Teatro Giacometti. Elemento cardine del progetto è inoltre il legame con gli istituti di pena. Grazie al lavoro dell’Istituto Cooperazione Sviluppo (ICS) di Alessandria, i percorsi di confronto già attivi con la Casa di Reclusione di Alessandria coinvolgeranno quest’anno anche i giovani dell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Torino. Un ponte concreto tra “dentro e fuori”, concepito per far dialogare studenti, cittadini e detenuti sui temi della dignità umana, della responsabilità e del riscatto. Per gli allievi del Ciampini Boccardo il programma si completerà sul campo. Sono previste visite didattiche a Cascina Saetta di Bosco Marengo — primo bene confiscato alla criminalità organizzata in provincia di Alessandria, oggi gestito dall’associazione Parcival — un viaggio d’istruzione a Palermo sui luoghi simbolo della lotta alle cosche e la consueta intitolazione di aule scolastiche alle vittime di mafia, con targhe firmate direttamente dagli ospiti.

Un impegno costante che dal 2020 a oggi ha visto sfilare a Novi figure del calibro di don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli, Giuseppe Ayala e Fiammetta Borsellino, dimostrando che la cultura della legalità si costruisce solo attraverso l’esempio quotidiano. Il calendario dettagliato e le sedi dei singoli appuntamenti serali saranno resi noti nelle prossime settimane.