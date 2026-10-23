Gavi e l’Arma hanno ricordato l’appuntato Vittorio Vaccarella

A venticinque anni dalla tragica scomparsa, si è tenuta la cerimonia di commemorazione dell’Appuntato dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’oro al valore civile, ucciso durante un servizio di pattuglia mentre tentava di fermare dei ladri nel 1970, alle porte del paese.

La messa è stata celebrata nella Chiesa di San Giacomo alla presenza della moglie, dei figli e delle principali autorità. La funzione è stata concelebrata dal parroco don Alvise insieme a don Antonio, cappellano militare giunto da Torino, che nell’omelia hanno richiamato il valore della vita e l’importanza degli affetti familiari.

Al termine della celebrazione liturgica, una delegazione composta da Carabinieri, familiari, rappresentanti delle istituzioni e cittadini si è raccolta lungo la strada provinciale per la deposizione di una corona commemorativa presso la stele intitolata all’Appuntato.

All’evento hanno preso parte anche i proprietari del fondo agricolo oggetto del tentativo di furto, oltre a una rappresentanza della scuola media.

Il primo cittadino Carlo Massa ha espresso la vicinanza delle amministrazioni comunali della valle all’Arma, sottolineando la condivisione dei valori di tutela del territorio.

Successivamente è intervenuto il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Giovanni Palatini, che ha ribadito il profondo legame di solidarietà tra l’Istituzione e le comunità.

Presenti alla cerimonia anche i Comandanti delle undici Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Novi Ligure e diverse associazioni d’arma.