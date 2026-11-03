La scorsa settimana aveva annunciato che “l’obiettivo è chiudere a cavallo tra fine 2027 e inizio 2028” ma la risorse ulteriori per il Terzo valico nel disegno di legge sulla Finanziaria sono previste ben oltre. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini anche stavolta ha soddisfatto le richieste di Webuild – Cociv sui fondi del Terzo valico: sono in programma altri 2,45 miliardi di euro, 1,6 per il 2027-2028 e 850 milioni per il biennio 2029-2030. Un’altra montagna di soldi che fanno in sostanza superare i 13 miliardi di costi per le casse pubbliche, più del doppio del previsto nel 2010, motivata anche stavolta con le enormi difficoltà nello scavo del tunnel di valico tra Genova e Arquata Scrivia, in particolare nei cantieri di Radimero e Val Lemme dove non a caso i lavori sono fermi poiché il Cociv ha finito i soldi e non può più pagare le imprese appaltatrici e sub appaltatrici. Il risultato sono 336 operai in cassa integrazione e altri 16 licenziati. Situazione discussa nell’incontro di ieri in prefettura ad Alessandria, nel quale i sindacati provinciali edili Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL hanno rimarcato come “a fronte dello stanziamento di fondi previsti nella manovra finanziaria sia incomprensibile non avere ancora una data certa per la ripresa del cantiere”. Gli operai resteranno quindi in “cassa”, quindi con uno stipendio ridotto, chissà per quanto ancora, senza contare coloro che hanno perso il lavoro. Come già rimarcato in passato, il Terzo valico emerge sempre di più come la classica opera pubblica con tempi infiniti e costi in continua crescita carico del pubblico, tipico degli appalti assegnati senza gara, con il sistema del general contractor.

Stupisce inoltre la celerità con cui il ministero e il governo hanno soddisfatto le richieste di Webuild dopo che, come ricordano i consiglieri regionali di opposizione Alice Ravinale (Avs) e Domenico Ravetti (Pd) “il viceministro Rixi aveva dichiarato a settembre che andava controllata la legittimità delle richieste di Webuild “con una ricognizione di tutte le spese fatte, verificando che siano stati spesi tutti i soldi previsti prima di stanziarne altri“. “Perché per qualcuno non ce ne è stato bisogno?“, si chiedono.

Rixi, per altro, in occasione dello stanziamento dei precedenti ulteriori fondi per il Terzo valico, aveva dichiarato che quelli sarebbero stati gli ultimi…Oggi il tema dei cantieri del Terzo valico sarà discusso in Consiglio regionale grazie all’interrogazione presentata da Ravinale e Ravetti.