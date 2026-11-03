Profumo di castagne, caccia all’affare e un pizzico di storia

Domenica 8 novembre Serravalle Scrivia c'è la festa di San Martino: negozi aperti, bancarelle e, delizie per il palato e un tuffo nella cultura locale.

Se per domenica 8 novembre avevate in programma il solito divano, cambiate subito i vostri piani: Serravalle Scrivia si prepara a fare festa con la tradizionale Fiera di San Martino, trasformando il centro in un vivace percorso tra bancarelle, sapori genuini e tanta creatività. Per l’occasione il paese si organizza a tema, offrendo la mappa perfetta per non perdersi nemmeno una chicca:

Piazza Paolo Bosio e via Divano : la fiera pura e dura, quella classica dove curiosare tra banchi colmi di ogni genere di merce (e dove è praticamente impossibile uscire a mani vuote).

: la fiera pura e dura, quella classica dove curiosare tra banchi colmi di ogni genere di merce (e dove è praticamente impossibile uscire a mani vuote). Via Brodolini : il regno del fatto a mano. Tra hobbisti, artigiani e oggetti introvabili altrove, è il posto ideale per chi ha un debole per i pezzi unici e originali.

: il regno del fatto a mano. Tra hobbisti, artigiani e oggetti introvabili altrove, è il posto ideale per chi ha un debole per i pezzi unici e originali. Piazza Vittorio Veneto: la tappa obbligata per i buongustai. Con il “Mercatino del Gusto”, le eccellenze enogastronomiche del territorio promettono di mettere d’accordo tutti i palati.

A dare manforte ci saranno anche i negozi del centro, aperti per l’intera giornata, perfetti per sostenere il commercio locale e scambiare due chiacchiere tra una vetrina e l’altra.

Non solo compere e assaggi: la giornata fa spazio anche alla curiosità storica. Dalle 10:00 alle 12:00, nelle sale del Palazzo Comunale, porte aperte alla Sala Museale di Libarna (con i volontari di Libarna Arteventi pronti a fare da guida). Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, la palla passa alle Confraternite, che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei suggestivi oratori del borgo.

Dietro le quinte di una giornata così c’è una vera e propria squadra: l’Amministrazione comunale ha fatto asse con l’AUSER “Insieme per Serravalle”, gli Amici dell’Arte, la Croce Rossa, Luminas, Il Tiretto col Cuore, Oltregiogo Fotografia e l’immancabile Gruppo Alpini di Serravalle Scrivia.

Un appuntamento voluto dal Vicesindaco Walter Zerbo per ridare vita agli spazi comuni, far girare l’economia di vicinato e godersi il meglio del paese in compagnia. La ricetta per domenica è semplice: scarpe comode, un po’ di appetito e voglia di fare due passi in piazza.