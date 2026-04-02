Torna il Giro dell’Appennino: partenza il 26 aprile nel cuore di Arquata Scrivia

Ad Arquata Scrivia domenica 26 aprile avrà luogo l’87^ edizione del Giro dell’Appennino, prestigiosa competizione internazionale, inserita nel circuito UCI che richiamerà atleti, appassionati e numerosi protagonisti del mondo sportivo. Il cuore della manifestazione sarà in Piazza Santo Bertelli, dove si svolgerà la parte più significativa dell’evento.

Dalle 9.30 in poi verrà allestito il foglio firma delle squadre, momento ufficiale di presentazione degli atleti, e sarà presente un’area dedicata ad accogliere ospiti con la partecipazione di importanti personaggi a livello sportivo.

“Per il quarto anno consecutivo – spiegano dal Comune – la partenza avverrà nel cuore del paese, confermando un legame consolidato tra la manifestazione e il territorio; Arquata tutta si prepara ad accogliere numerose squadre di grande calibro, pronte a schierare atleti di alto livello e a offrire uno spettacolo sportivo di grande qualità”.

La partenza ufficiale della gara è prevista alle 11.30, con un trasferimento di circa 9 km in direzione Novi Ligure. Il chilometro zero sarà posizionato davanti allo stabilimento della Elah Novi Dufour, punto in cui la competizione entrerà nel vivo.

“Questa gara – aggiungono dal Comune – assume un’importanza particolare perché rappresenta un momento chiave in vista del Giro d’Italia: sarà infatti un’occasione preziosa per capire quali corridori riusciranno a emergere e a mettersi in evidenza in prospettiva dei grandi appuntamenti della stagione”.

Dopo un percorso particolarmente impegnativo, caratterizzato dalla presenza di numerosi Gran Premi della Montagna che metteranno a dura prova gli atleti, la gara si concluderà lungo Corso Marconi, a Genova, regalando un finale spettacolare e ricco di emozioni.

Il 16 aprile, presso il Salone SOMS di Arquata Scrivia, la presentazione ufficiale della gara ciclistica. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali e vedrà la partecipazione dell’U.S. Pontedecimo, organizzatore dell’evento, che illustrerà nel dettaglio tutti gli aspetti della manifestazione, offrendo una panoramica completa del percorso, delle squadre partecipanti e dell’organizzazione generale della gara.

Dallo scorso anno, la manifestazione è entrata a far parte della “Coppa delle Regioni”, iniziativa promossa e sostenuta dalla Lega Ciclismo Professionistico Italiano, presieduta dal Roberto Pella.

Lungo il percorso della gara, nel centro del paese di Arquata sarà anche presente un traguardo volante denominato “Traguardo Sicurezza”, un’iniziativa creata dalla Lega Ciclismo Professionistico in collaborazione con il Ministero dello Sport.

Questo speciale traguardo sarà dedicato alla sensibilizzazione sui temi della tutela degli atleti, alla promozione della cultura del rispetto e alla protezione di tutti gli utenti della strada, sottolineando l’importanza della sicurezza come valore fondamentale nello sport e nella vita quotidiana.