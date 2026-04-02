I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un 28enne senza fissa dimora a seguito di un intervento scaturito per un alterco con alcuni suoi connazionali per motivi legati allo spaccio di droga nell’area dello scalo ferroviario della città.

Il 28enne, che a causa della colluttazione ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni, è stato trovato in possesso di circa tre etti di hashish, destinati allo spaccio, posti sotto sequestro per le successive analisi tecniche.

L’Arma fa sapere che proseguono le indagini per identificare eventuali complici nell’attività illecita e ricostruire i canali di approvvigionamento della sostanza.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e il 28enne è stato sottoposto a misura cautelare presso il proprio domicilio, in attesa del processo.