Novi Ligure, al via l’asfaltatura in via Verdi

Iniziano i lavori per il ripristino definitivo dell’asfalto nella zona del sottopasso di via Verdi. L’intervento, concordato tra il Comune di Novi Ligure e la società RETI S.r.l., prenderà il via lunedì 27 luglio e si concluderà entro venerdì 31 luglio (salvo complicazioni legate al maltempo). L’opera si è resa necessaria per completare l’intervento di rifacimento della rete del gas metano eseguito lo scorso anno nella medesima area. Il tratto interessato dal cantiere va dallo spartitraffico di via Edilio Raggio fino alla rotatoria di via San Giovanni Bosco (nei pressi della Farmacia Valletta). Per garantire la sicurezza degli operai e limitare quanto possibile l’impatto sul traffico cittadino, la gestione della circolazione seguirà una logica a fasce orarie nelle ore diurne, il tratto interessato rimarrà chiuso al traffico per tutta la durata delle lavorazioni. Nelle ore serali, al termine della giornata lavorativa la strada verrà riaperta alla circolazione, fino alla ripresa delle attività il mattino successivo. Contestualmente all’avvio dei lavori in via Verdi, da lunedì 27 luglio tornerà alla normalità la viabilità nel tratto di via Edilio Raggio vicina all’ospedale, dove si sono conclusi i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali luminosi.

Comune e RETI S.r.l. raccomandano agli automobilisti la massima prudenza, invitando a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata in zona e ringraziando la cittadinanza per la collaborazione.