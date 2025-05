Tortona: la giovane caduta dal quinto piano di un palazzo non ce l’ha fatta

Il 118 ha fatto sapere poco fa che la ragazza caduta dal quinto piano di un palazzo a Tortona, domenica sera, è purtroppo deceduta. La giovane, che aveva 17 anni, è spirata all’ospedale di Alessandria dove era ricoverata in gravi condizioni dopo l’episodio avvenuta in città. Ieri sempre il 118 aveva fatto sapere che la ragazza, pur essendo sempre in prognosi riservata, restava in condizioni critiche ma stabili. La situazione si è poi aggravata fino al decesso di oggi. Sulla caduta della 17enne indagano i carabinieri, intervenuti domenica sera insieme ai mezzi di soccorso del 118.