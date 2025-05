Karate e Parakarate, gli azzurri volano a Yerevan per l’Europeo 2025. 

L’Italia del karate è pronta a scendere sul tatami per i Campionati Europei Senior 2025, in programma a Yerevan (Armenia) da mercoledì 7 a domenica 11 maggio. La squadra azzurra, tra atleti senior e parakarate, è in partenza per il Caucaso con l’obiettivo di confermare la propria competitività sulla scena continentale. Dopo le 13 medaglie conquistate nell’edizione 2024, che ha visto tra gli altri il trionfo della squadra maschile di kumite e ottimi risultati anche nel parakarate, l’Italia torna dunque a giocarsi il titolo in una rassegna che celebra la sua 60ª edizione, per la prima volta ospitata in Armenia, presso il Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan.

Il team azzurro è composto da 21 atleti senior, impegnati nelle specialità di kata e kumite, individuali e a squadre, oltre a 6 atleti di parakarate, in gara nelle categorie dedicate a disabilità visive, intellettive, sindrome di Down e carrozzina. Tra loro c’è Il sedicenne arquatese Pietro Merlo, il più giovane della delegazione azzurra, fra i convocati nella categoria K30 su carrozzina. Si allena presso l’USAM Karate Arquata e gareggia per il Club Senkukai Genova.