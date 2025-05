Il campetto del circolo parrocchiale di Gavi, dedicato a don Gianni Pertica, ha bisogno di essere ristrutturato. Generazioni di bambini e ragazzi hanno giocato e giocano tutt’oggi in questo spazio in via Garibaldi, per il quale ora servono parecchi soldi. Per aiutare la parrocchia di San Giacomo Maggiore la delegazione Area Novese e Cinque Valli dell’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anoic), con il patrocinio del Comune, ha deciso di organizzare un concerto, in programma domenica 25 maggio, alle 21, nel teatro civico, dal titolo “Morricone, Piazzolla e le musiche dei grandi film”. Protagonisti, Giorgio Vercillo al pianoforte e Carlo Fortunato alla fisarmonica. Le offerte raccolte all’ingresso saranno quindi destinate alle spese per i lavori nel circolo parrocchiale.