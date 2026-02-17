Gavi. Al Teatro Lavagnino va in scena il “Lieto fine”

Arriva giovedì 19 febbraio al Teatro Lavagnino di Gavi (ex Teatro Civico) l’atteso spettacolo “Lieto Fine”, di e con il grande Alessandro Benvenuti, con la regia di Roberto Abbiati e dello stesso Benvenuti. “Lieto Fine” è la storia di un uomo la cui vita scorre su una bicicletta multifunzionale, custodita in un box scarsamente arredato con pochi oggetti e ricordi essenziali. Attraverso gli auricolari del cellulare, l’uomo resta in contatto costante con decine di voci: amici, familiari, sconosciuti, suoni casuali, e persino un enigmatico personaggio alla ricerca di un misterioso “impagliatore”. La sua esistenza si dipana in modo surreale tra lavoro, cinema, stadio, mercato e altri piccoli rituali quotidiani. Nonostante la routine, dentro di sé l’uomo conserva un amore, un destino e una grande paura. La strana bicicletta si rivelerà essere la chiave per ogni apparente mistero. Lo spettacolo è un viaggio immaginario trapunto di realtà e rappresenta il desiderio di un comico di offrire al pubblico, con grande affetto e totale sincerità, quasi tutte le sue fragilità. La produzione è a cura della Fondazione Teatro Metastasio di Prato.

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2025-26 realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito ed è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte, e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Collaborano, inoltre, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata” e il DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

Per info: 345.0604219 – www.teatrodellajuta.it e www.accademiadellajuta.it