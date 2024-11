Un calendario in dialetto arquatese per il nuovo anno in arrivo

Un calendario in dialetto. L’idea è della compagnia teatrale I Gobbi – Associazione Smile e sarà presentata venerdì 29 novembre, alle 18, nella sala del Consiglio comunale nel municipio di Arquata Scrivia. Verrà illustrato il Calendario dialettale arquatese, “meritevole iniziativa culturale – spiegano dal Comune – per tenere viva la cultura locale: il dialetto, oltre al valore soggettivo e identitario che ha per ogni persona, assume un importante ruolo come detentore di storia, usi e valori della comunità che lo parla”. Così ogni arquatese potrà leggere giorni e mesi dell’anno, insieme a proverbi e modi di dire per ognuno dei giorni del 2025, nella parlata locale. All’iniziativa partecipa anche la Società storica del Novese di Novi Ligure.