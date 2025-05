Al Salotto Teatro Dai Lucedio va in scena “Non si affitta ai foresti”

Nel Salotto Teatro “Dai Lucedio” in via Verdi 138, venerdì 9 maggio alle 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non si affitta ai foresti”, una piece teatrale firmata Massimo Brusasco e Federica Sassaroli.

L’attrice Federica Sassaroli accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso la narrazione e le emozioni. “Non si affitta ai foresti” comincia con la schedatura del signor Rossi, un bianco in mezzo ai neri, vittima di una sorta di razzismo all’inverso, almeno per come siamo abituati a considerare le discriminazioni.

Siamo soliti pensare che certe cose capitino solo agli altri, in realtà ognuno di noi potrebbe essere vitƫima di discriminazione, perchè la ruota gira ed oggi tocca a te, ma domani potrebbe toccare a me. I discriminati abbondano e certe intolleranze non solo continuano, ma si sviluppano in modo esponenziale in una società malata, che qui si vuole curare con la medicina dell’ironia, della satira e del paradosso. A rendere il tutto più uguale alla guarigione, ci saranno le suggestioni sonore di Davide Anzaldi, polistrumentista, che accompagnando con improvvisazioni musicali, permetterà di viaggiare dalle percussioni afro fino alla musica popolare dell’Italia meridionale, derivata, ma guarda un po’, dalla radice ritmica africana. Si consiglia la prenotazione al 3398580173.