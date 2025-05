“Un presente antichissimo – Classici in scena”

Tra i resti dell’antica città di Libarna, con l’anfiteatro a fare da scenario naturale, martedì 3 giugno, torna la rassegna di teatro classico, quinta edizione, in cui saranno protagonisti gli studenti/attori dei Licei Amaldi di Novi Ligure, Peano di Tortona e Balbo di Casale Monferrato, che frequentano i rispettivi laboratori didattici. La novità di quest’anno è la partecipazione straordinaria della compagnia di giovani attori professionisti Collettivo VAN (Verso Altre Narrazioni) che da Siracusa, a bordo di un furgone, girano l’Italia e l’Europa portando il teatro classico, rivisitato in chiave moderna, in luoghi ricchi di cultura. La loro esibizione sarà un evento nell’evento che concluderà la giornata.

Questa rassegna di teatro classico costituisce un’iniziativa di grande importanza, nata dalla passione dei volontari dell’Associazione Libarna Arteventi e dalla sensibilità didattico-culturale del Liceo Amaldi di Novi Ligure, che ha raccolto fin da subito l’adesione di altri Istituti superiori e delle istituzioni locali, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la cultura classica ad un pubblico ampio in modo immersivo, valorizzando contestualmente Libarna. Gli spettacoli infatti si svolgono all’interno dell’Area archeologica di Libarna con il pubblico a stretto contatto con gli attori, dove il palcoscenico e la platea quasi si fondono e tra le pietre antiche riecheggiano le voci che rimandano a un passato lontano.

Il programma prevede: alle 14.30 “Le Troiane”– Euripide, basato su “Le Troiane” di Jean-Paul Sartre con traduzione a cura di Paolo Bignamini e riadattate – Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure.

Alle 15.45 “Le Nuvole” – Aristofane, traduzione di Leonardo Fiorentini (Rusconi Libri, 2024), riadattamento di Marco M. Ferrari e degli allievi del Laboratorio di teatro Classico. Musiche originali di Raffaello Basiglio. Liceo “G. Peano” di Tortona

Alle 17.30 “I Miti dell’Amore”, Le loro storie sono le nostre, testi tratti da: “Cantico dei cantici” e “Metamorfosi” di Ovidio; “Medea” di Seneca; “Elena” di Euripide. Liceo “C. Balbo” di Casale Monferrato.

Alle 19 a chiudere la giornata sarà l’ospite della rassegna il Collettivo teatrale V.A.N. – Verso Altre Narrazioni di Siracusa .”Odisseo superstar, l’eroe di cui nessuno ha bisogno”, adattamento di Aureliano Delisi, V.A.N. è un collettivo teatrale di giovani attori diplomatosi presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa. Nato nel2021. Le produzioni del Collettivo partono dal classico, e lo rendono contemporaneo con un linguaggio musicale predominante e la scrittura di drammaturgie inedite.

La rassegna è promossa dalla Direzione Musei del Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’Associazione Libarna Arteventi,

L’ingresso è libero ad offerta (a parziale copertura delle spese).