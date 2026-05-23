La società Milano-Serravalle lascia qualche speranza su una riapertura anticipata di via Fabbriche, a Serravalle Scrivia. Il cantiere sta “tormentando” da mesi il traffico in paese e nel Novese poichè tutti gli automezzi da Novi Ligure e Tortona diretti in val Borbera, ad Arquata e in Val Lemme finiscono nel centro abitato. L’ordinanza sindacale emanata il 23 febbraio indicava nel 19 giugno l’ultimo giorno di chiusura. “La data – spiegano dalla Milano – Serravalle, gestore dell’autostrada omonima di cui fa parte il viadotto oggetto dei lavori – resta quella dell’ordinanza, al momento. Stiamo però facendo il possibile per anticipare la chiusura del cantiere“. Anche l’assessore Giuseppe Sciuto sembra in parte ottimista: su La Stampa, visto l’avanzamento del cantiere, si è augurato una possibile riapertura a inizio giugno.

Intanto, il problema delle lunghissime code è stato in parte ridotto grazie alla nuova regolazione dei semafori tra via Gramsci e viale Martiri. Installata inoltre una nuova spira, in aggiunta a quelle già presenti in altre vie, per contare le auto in transito e ottenere altri dati sul traffico.