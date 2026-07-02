La Soms propone nuovamente lo spettacolo “106 Garofani Rossi”

La pioggia e la grandine fermano la prima data, ma l'omaggio a Giacomo Matteotti e Velia Titta riparte nel segno della memoria e dell'impegno civile all'aperto lunedì 6 luglio.

Il violento maltempo e la grandinata che si sono abbattuti sul territorio hanno costretto gli organizzatori a rinviare l’atteso debutto estivo del Piccolo Teatro Solidale. L’evento “106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista”, inizialmente programmato per lunedì 29 giugno, è stato posticipato a lunedì 6 luglio, mantenendo invariata la formula all’aperto e lo spirito di condivisione civile che lo caratterizza. La stagione della prosa sotto le stelle si tinge dunque di resilienza. Restano confermati tutti gli orari della serata: il sipario si alzerà alle 21.00, mentre l’importante momento conviviale dell’aperitivo di autofinanziamento — su prenotazione — accoglierà il pubblico alle 19.30.

Prodotto dalla compagnia Quizzy Teatro e nato dalla penna del drammaturgo Sergio Angelo Notti, “106 Garofani Rossi” si configura come un’intensa opera di impegno civile. Lo spettacolo sceglie di rendere omaggio alla figura del deputato socialista Giacomo Matteotti adottando una prospettiva tanto intima quanto inedita: la grande Storia viene riletta e filtrata attraverso gli occhi e il cuore di sua moglie, Velia Titta. Il titolo stesso racchiude una forte valenza simbolica: evoca direttamente i 106 interventi che Matteotti tenne con incrollabile fermezza alla Camera dei Deputati prima di essere barbaramente assassinato dal regime fascista per aver difeso la verità e la democrazia. La narrazione si snoda così lungo un doppio binario, esplorando non solo il coraggio politico del deputato, ma addentrandosi nei risvolti più profondi, privati e dolorosi della sua dimensione familiare.

La struttura drammaturgica si regge sul talento e sul serrato contrasto di due soli attori in scena. Monica Massone veste i panni di Velia Titta, rievocando la figura del consorte con estrema delicatezza. La sua interpretazione si concentra sulla quotidianità domestica, restituendo l’umanità del politico e l’incrollabile sostegno emotivo e pratico offerto dal nucleo familiare durante gli anni più bui delle persecuzioni. A fare da contraltare a questa vibrante testimonianza di affetto e civiltà è Gianni Masella, a cui è affidato il compito di dare corpo e voce alla parte più oscura della vicenda. In un camaleontico doppio ruolo, Masella interpreta “Gli Antagonisti”, impersonando sia il mandante politico del delitto, Benito Mussolini, sia l’esecutore materiale, il sicario Amerigo Dumini.

Come da tradizione per la rassegna del Piccolo Teatro Solidale, lo spettacolo sarà anticipato dall’aperi-cena di autofinanziamento; i fondi raccolti permetteranno alla struttura di continuare a erogare i propri servizi socio-culturali, perseguendo l’obiettivo primario di diffondere la cultura e l’amore per il bello in ogni sua forma, rendendo l’arte un bene accessibile, etico e condiviso da tutta la cittadinanza.

Per partecipare all’aperitivo è necessario inviare una mail a: [email protected].