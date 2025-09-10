Una giornata a Rocchetta tra musica, cultura e Sagra delle Fagiolane.

Appuntamento a Rocchetta Ligure per l’edizione numero 52 della tradizionale “Sagra delle fagiolane”. Questa giornata dedicata al grande fagiolo bianco, un tempo motore dell’economia locale e oggi coltivato su piccola scala, si svolgerà domenica 14 settembre. In Piazza Regina Margherita, allora come oggi, si daranno appuntamento gli abitanti e i villeggianti, per trascorrere le ultime giornate “mondane” prima che cali il sipario sulle sagre, sulle feste di piazza e sulle feste patronali, tanti momenti conviviali che hanno caratterizzato l’estate valborberina.

Il programma prevede: dalle 13, pranzo con polenta e fagiolane ai tre gusti tradizionali e per tutto il pomeriggio distribuzione delle tipiche fagiolane preparate secondo tradizione. Per tutta la giornata, esposizione e vendita di oggetti di artigianato e degustazioni di prodotti locali e nel pomeriggio musica dal vivo con i “Nesci per caso”.

Inoltre, dalle 16.30 alle 19, apertura dei musei, ‘Resistenza e Vita Sociale in Val Borbera’ e ‘Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti’ a Palazzo Spinola,

Per il pranzo è consigliata la prenotazione al 347 7487340 – 347 0321974

In caso di tempo avverso la manifestazione si svolgerà al coperto.