 “Radic’Arte – Diffusa 2025”: la danza contemporanea invade il territorio

Torna Radic’Arte, l’Associazione di Promozione Sociale che porta la danza contemporanea e le arti performative in tutta la provincia di Alessandria. L’edizione 2025, intitolata “Diffusa 2025”, si preannuncia come la più ambiziosa, con un cartellone ricco di spettacoli, formazioni e iniziative per tutte le età, in programma da settembre a dicembre. Un riconoscimento significativo per il progetto arriva quest’anno direttamente dal Ministero della Cultura, che lo ha insignito del titolo di “Rassegna di danza di rilievo nazionale“.

Il calendario di “Diffusa 2025” ospiterà compagnie e artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui spiccano Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, ORBITA|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza, Balletto Teatro di Torino, Compagnia Abbondanza/Bertoni, Anghiari Dance HUB e Versiliadanza, Salvo Lombardo/Chiasma, Compagnia Sanpapié, Compagnia Lost Movement, Collettivo Ruth/Compagnia Arearea e la giovane artista Karima El Aidaoui.

Il tema principale della rassegna è l’identità, indagata nelle sue molteplici sfumature: da quella territoriale e culturale a quella personale, passando per l’incontro e il confronto tra diverse identità attraverso lo scambio artistico. Un “sottile filo rosso” legherà spettacoli e luoghi, permettendo agli spettatori di costruire un proprio percorso di scoperta.

“Diffusa 2025” inizierà sabato 20 settembre a Novi Ligure con un doppio appuntamento: alle 18.00 in Piazza Dellepiane con “Outdoor Dance Floor” di Salvo Lombardo/Chiasma, e alle 21.00 al Teatro Paolo Giacometti con la Compagnia Lost Movement e i suoi “From C. to You” e “A Lot Of”. Il 21 settembre, Pasturana ospiterà “Abit” della Compagnia Sanpapié, una performance itinerante alla scoperta del borgo.

La rassegna arriverà ad Alessandria sabato 4 ottobre in Piazza Giovanni XXIII con “Fortuna” di Piergiorgio Milano, produzione ORBITA|Spellbound. Altri appuntamenti di rilievo si terranno al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, alla Serra di Ristorazione Sociale di Alessandria e, a chiusura della rassegna, al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure, con “Stravaganze in sol minore” del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto.

“Abbiamo voluto fortemente sviluppare una proposta creativa attorno a tre caratteri fondamentali: la non convenzionalità, l’interattività e la relazione,” ha dichiarato Gaia Figini, Vicepresidente di Radic’Arte. “L‘obiettivo è creare un dialogo tra artisti e spettatori e incentivare lo “stare” nei luoghi di spettacolo attraverso talk, conferenze e seminari”.

Il progetto si distingue anche per l’attenzione all’inclusività e all’accessibilità, grazie alla partnership con LISten, Associazione di promozione sociale che garantirà attività di interpretariato LIS e formazione. Radic’Arte non si limita agli spettacoli, ma investe nella formazione e nella partecipazione culturale giovanile. Torna “(In)Formazione“, un percorso gratuito per under30 sulla progettazione artistico-culturale. Sono previsti inoltre percorsi teorico-pratici nell’ambito dei PCTO per gli studenti del Liceo E. Amaldi di Novi Ligure e IIS Umberto Eco di Alessandria, e laboratori espressivi e di movimento per i bambini dell’Istituto Comprensivo 2 di Novi Ligure. Da settembre, prenderà il via anche “Storie in movimento”, un laboratorio gratuito per giovanissimi (6-10 anni) e famiglie, in collaborazione con la Biblioteca Comunale E. Arecco di Pasturana.

Il progetto “Diffusa 2025” è sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai Comuni di Alessandria, Novi Ligure e Pasturana, con il Patrocinio di Regione Piemonte e Provincia di Alessandria. Una fitta rete di partner, tra cui Istituti di formazione, enti culturali e associazioni locali, contribuisce alla realizzazione di questa importante rassegna.