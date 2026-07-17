Un’impresa torinese costruirà il nuovo viadotto sul Lemme

La Provincia ha chiuso l'iter della gara d'appalto da 2,9 milioni: hanno partecipato 35 aziende

Il nuovo ponte sul Lemme a Gavi sarà costruito dall’impresa Carpenteria Carena di Carmagnola. L’azienda torinese ha vinto la gara d’appalto pubblicata dalla Provincia, chiusa il 4 giugno, per conto del Comune, vincendo la concorrenza di altre 34 imprese con un ribasso del 14,6% su una base d’asta di 2,9 milioni di euro. Il viadotto tra le provinciali 160 e 170, progettazione compresa, costerà 4,2 milioni di euro, spesa coperta con i fondi del Terzo valico ottenuti dal Comune in base al Progetto condiviso con Rfi e altri Comuni interessati da cantieri e cave dell’alta capacità ferroviaria.

Il ponte andrà a sostituire il guado sul Lemme, che resterà aperto al traffico durante il cantiere, la cui durata è prevista in 400 giorni.

Carpenteria Carena è stata fondata nel 1980. Ha realizzato opere in metallo in Italia e all’estero grazie al suo stabilimento di oltre 2mila metri quadrati.