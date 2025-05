A vent’anni dalla morte, Gavi dedica uno spazio pubblico a Carletto Bergaglio, precursore dell’enogastronomia nel territorio gaviese. Il 18 maggio gli sarà dedicato lo spazio di fronte alla sua abitazione, lungo via Mameli. L’amministrazione comunale darà così esecuzione alla delibera con quale aveva deciso di intitolare altri spazi pubblici a personaggi di rilievo per la storia locale, come l’imprenditore Carlo Morasso e lo scrittore e giornalista Giuseppe Marotta. Per quest’ultimo la cerimonia si è svolta nelle settimane scorse.

Bergaglio era nato a Gavi nel 1927 e ha svolto la professione di farmacista a Portacomaro, in Provincia di Asti. Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta fu il promotore di una serie di importanti iniziative turistiche e culturali, come la fondazione della pro loco e dei Cavalieri del raviolo e del Gavi, l’organizzazione della celebrazione del millenario di Gavi nel 1973 e la battaglia per far ottenere la denominazione di origine controllata al Gavi, che iniziò nel 1974 la sua avventura a livello mondiale, creando la più importante economia del territorio. Fece sue anche importanti battaglie ambientali, come la vicenda della cava Cementir. Nella sua abitazione creò una collezione di oggetti legati alla sua attività, un vero e proprio museo che, purtroppo, è finito a Vercelli, nel Museo della farmacia Picciola. Nel 2015 parte della collezione è stata esposta all’Expo di Milano.

L’intitolazione dello spazio pubblico a Bergaglio avverrà nell’ambito della festa Gavi, il Forte, il Borgo, giunta all’ottava edizione. Dalle 10, mercatino del gusto, street food da mezzogiorno e visite ai monumenti, compreso il Forte. Alle 18, le cerimonia dedicata al farmacista innamorato del suo paese.