Val Borbera e Spinti: al via il 46° Tour Gastronomico tra eccellenze e sfide

Il sipario si è alzato ufficialmente lunedì 20 aprile presso il ristorante “Casa Vicino” di Pallavicino, dove l’Associazione Albergatori e Ristoratori Val Borbera e Spinti ha presentato la 46ª edizione del celebre Tour Gastronomico. Un’edizione che vedrà 53 appuntamenti distribuiti tra primavera (17 date) e autunno (36 date), confermandosi come il principale motore di promozione delle eccellenze locali. La serata ha vissuto un momento di commozione con la nomina di Renzo Stevano a Presidente Onorario. Fondatore dell’associazione nel 1978 e figura storica dell’accoglienza locale, Stevano ha ricevuto una targa di ringraziamento proprio in quella che per decenni è stata la sua “casa”, l’ex Albergo Ristorante Stevano, oggi gestito dai giovani titolari di Casa Vicino. “Un cerchio che si chiude” ha commentato il Presidente in carica, Michele Negruzzo, sottolineando come la nuova gestione rappresenti perfettamente il connubio tra radici e innovazione, capace di unire i sapori rustici delle valli a influenze internazionali. Durante l’evento sono state consegnate ai 18 locali associati le nuove targhe ufficiali. Questi vessilli, da esporre all’esterno delle strutture, serviranno a rendere immediatamente riconoscibili i custodi della tradizione gastronomica locale, garantendo ai turisti standard qualitativi certificati.

Nonostante il clima festoso, il Tour Gastronomico si conferma anche un momento di serrato confronto politico. Il Presidente Negruzzo, rivolgendosi ai numerosi amministratori presenti — tra cui il Presidente della Provincia Luigi Benzi, il Vicepresidente Vincenzo Demarte, il Consigliere Regionale Davide Buzzi Langhi e la Vicepresidente dell’Unione Montana Ilaria Tinello — ha presentato un dettagliato “cahier de doléances”.

Le criticità sollevate sono nodali per la sopravvivenza delle valli:

Viabilità e Trasporti: Richiesta di manutenzione ordinaria delle strade, sicurezza e l’attivazione di collegamenti concreti per l’Alta Valle.

Richiesta di manutenzione ordinaria delle strade, sicurezza e l’attivazione di collegamenti concreti per l’Alta Valle. Servizi Essenziali: Stop ai tagli su sanità, scuole, banche e uffici postali per arginare lo spopolamento.

Stop ai tagli su sanità, scuole, banche e uffici postali per arginare lo spopolamento. Digitalizzazione: Urgenza di potenziare il segnale mobile e la connessione internet.

Urgenza di potenziare il segnale mobile e la connessione internet. Fiscalità Agevolata: Proposta di aiuti concreti su IMU, TARI e costi energetici per le attività che operano in aree montane, considerate veri e propri “presidi del territorio”.

Le istituzioni hanno risposto, illustrando i progressi fatti, come la rapida messa in sicurezza della SP 140 dopo il crollo parziale, al Ponte della Castagna. Sono stati inoltre annunciati progetti per pulmini a chiamata per l’Alta Valle e un piano di asfaltature, oltre all’impiego dei fondi destinati alle “Aree Interne” (circa 12 milioni di euro) per il miglioramento delle infrastrutture. Il Tour Gastronomico 2026 non è dunque solo una rassegna di piatti tipici, ma la voce di un territorio che vuole continuare a vivere, accogliere e produrre eccellenza, chiedendo di passare “dal tempo delle parole a quello dei fatti”.

Si ricorda che il libretto con tutti gli appuntamenti del Tour Gastronomico, realizzato dal fotografo Adriano Giraudo e dal Graphic Designer Andrea Franzante, è reperibile negli esercizi commerciali della Valle.

Foto: Massimo Sorlino