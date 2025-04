Val Borbera: il ponte della Gnocca riapre domani in anticipo di 2 giorni

La viabilità lungo la strada provinciale 140 della Val Borbera, nel territorio di Borghetto, sarà ripristinata da domani, 2 aprile, in prossimità del cantiere del ponte della Gnocca. Dal 19 marzo scorso era in vigore il divieto di transito per il rifacimento del ponte da parte della Provincia e il traffico era stato deviato in Valle Spinti o in Val Curone. L’ipotesi iniziale prevedeva la riapertura per il 4 aprile, invece da domani si potrà circolare nuovamente con senso unico alternato regolato semaforo, come avviene ormai da anni, a partire dalle 10 fino al termine dei lavori, sino a metà giugno, per permettere, fa sapere la Provincia, “il completamento della sezione trasversale delle due rampe di accesso al nuovo impalcato”.

Soddisfatto il Presidente della Provincia Luigi Benzi: “Ringrazio le imprese Graglia e

Boggeri, il direttore dei lavori Gianfranco Visconti, il dirigente Roberta Bocchino e i

tecnici della Provincia per il grande lavoro e coordinamento. Quando si anticipa la scadenza

vuol dire che tutte le parti hanno lavorato al massimo. Molti sono stati i

sopralluoghi con il vice presidente Vincenzo Demarte e il Consigliere delegato Giacomo

Perocchio”.