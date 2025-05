Val Borbera. Vent’anni fa nasceva la manifestazione le “Porte di Pietra”.

E’ tutto pronto in Val Borbera per la ventesima edizione della manifestazione sportiva “Le porte di Pietra”, uno dei principali appuntamenti nel calendario del trail running. Cantalupo Ligure, sede dell’evento, anche quest’anno, sarà popolato da atleti, provenienti da tutte le regioni italiane. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio al Palazzetto dello Sport.

Alle 8 del mattino prenderà il via la competizione principale, le Porte di Pietra, 72 chilometri di percorso senza toccare asfalto; lo stesso percorso che si ripete dal 2006 anno della sua nascita, senza mai cambiare regolamento. Un tracciato ad anello che si snoda perlopiù sui crinali, abbracciando simbolicamente la Val Borbera. Da Cantalupo, la corsa sale alla Croce degli Alpini, tocca Roccaforte, Costa Salata, San Fermo, sale sull’Antola e attraverso Capanne di Carrega e di Cosola, arriva ai Piani di San Lorenzo e quindi torna a Cantalupo. L’arrivo degli atleti più veloci è previsto per le 14 del pomeriggio del giorno successivo, dopo 16 ore di gara.

Alle Porte di Pietra, sempre alle 8 del mattino seguirà “Le Finestre di Pietra”: 37 chilometri. Il percorso ricalca esattamente quello della gara principale fino a Costa Salata; qui il tracciato fa una deviazione netta verso sinistra rientrando in direzione di Cantalupo Ligure. L’arrivo è previsto intorno alle 16 dopo 8 ore di corsa. L’ultima gara ufficiale è il Castello di Pietra,17 chilometri che comportano poche difficoltà tecniche. Il tracciato si snoda nei boschi, arriva a Borgo Adorno per poi rientrare verso le 13.30 a Cantalupo Ligure. La partenza è alle 9.30. Si tratta di un percorso adatto sia agli atleti abituati a correre distanze brevi ad altissima intensità, sia a sportivi che cominciano con la pratica del Trail Running,

Un’attenzione in questa kermesse sportiva è dedicata ai più piccoli, si chiama Porte di Pietra Kids, è una gara aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il percorso ad anello, di breve durata, si snoda affiancando il letto del torrente Borbera, offrendo un’esperienza sicura e divertente per i nostri giovani partecipanti. La corsa si svolge domenica 18 maggio con partenza alle 10. Per partecipare è sufficiente presentarsi alle 9.30 al Palazzetto dello Sport di Cantalupo Ligure.

Tra gli eventi collaterali della manifestazione, sabato alle 18, al Palazzetto dello Sport “Suoni di passi delle valli occitane”, laboratorio di danze occitane Danças ÒC, gli studenti del 5° C dell’Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure. Accompagnamento live con il Duo Passacarriera: Dino Tron & Simone Lombardo, tra fisarmoniche, ghironde e strumenti tradizionali. Si continua con la musica alle 21.15 con un concerto e ballo aperto a tutti.