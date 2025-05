“Archeogiochiamo a Libarna con Ambrosina e Atilius”

In occasione della “Notte dei musei“, Ambrosina e Atilius, sabato 17 maggio nell’area archeologica di Libarna, daranno il benvenuto a Libarna per “Archegiochiamo”.

Ma chi sono Ambrosina e Atilius? Sono i due personaggi della Carta d’identità di Libarna, mascotte del sito archeologico nate dalla matita dell’illustratore Massimo Sardi. Ambrosina è la piccola Ambrosia del mosaico di “Licurgo e Ambrosia” presente nell’area, che porta ancora i segni della sua metamorfosi, i suoi ricci che le incorniciano il viso, non sono altro che i pampini della vite, pianta nella quale la ninfa rinasce. Atilius è la reinterpretazione della statuina in terracotta (forse un giocattolo per un bambino) di un gladiatore rinvenuto nei pressi dell’anfiteatro.

Una giornata dedicata ai più piccoli, ad accompagnare i partecipanti nella passeggiata archeologica alla scoperta della città romana alle 14.30, propedeutica alle attività didattiche della giornata, saranno i volontari dell’Associazione Libarna Arteventi insieme al personale del Ministero della cultura. Le attività didattiche, che inizieranno alle 16.00, sono guidate dagli alunni del laboratorio di archeologia del Liceo “Peano” di Tortona con il supporto dell’archeologa Cristina Porro. A tutti i bambini sarà consegnata la Carta d’identità di Libarna, diventeranno così cittadini e ambasciatori della città.

E’ la consapevolezza del proprio patrimonio storico e culturale che fa nascere in ognuno di noi il rispetto per la “res pubblica” e a esercitare per primi il concetto di tutela. La partecipazione alle attività è gratuita.

L’iniziativa è promossa dalla Direzione musei del Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’Associazione Libarna Arteventi, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Per info: [email protected] – 0143 633420 [email protected] – 329 6484707