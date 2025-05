Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure nel corso del fine settimana per contenere il fenomeno degli incidenti stradali in Val Lemme.

Il servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie in aggiunta a quelle presenti per le normali attività preventive, si è concentrato a Gavi, Bosio e Carrosio.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo con accertamenti su diverse decine di veicoli, conducenti e passeggeri, riscontrando condotte perlopiù corrette, fatto salvo per un uomo sorpreso in stato di ebbrezza, al quale è stata ritirata la patente, che è stato denunciato per la violazione al Codice della Strada.

Controlli estesi anche ai luoghi di aggregazione, in particolare quelli che in passato si sono evidenziati per qualche problema di ordine e sicurezza pubblica, tra cui bar e sale scommesse.

Oltre cento le persone complessivamente controllate e diversi gli esercizi pubblici.