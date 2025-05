Pontecurone. Arrestato uno spacciatore.

Due individui in atteggiamento sospetto, attirano l’attenzione dei Carabinieri. I militari si avvicinano per un controllo ma, come nei migliori film “crime” i due si dividono e si danno alla fuga nelle campagne. La pattuglia si è concentra su uno dei fuggitivi, riuscendo a bloccarlo. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina ed eroina e di alcune centinaia di euro provento dell’illecita attività di spaccio. Mentre per lui, un 26enne, sono scattate le manette e l’arresto, proseguono le indagini per identificare il complice. I controlli delle forze dell’ordine sul territorio sono costanti e, spesso danno risultati, come in questo caso portando all’arresto di almeno uno dei responsabili di reato che, vista la situazioni degli istituti di detenzione, rimane comodamente sul divano di casa, agli arresti domiciliari, seppur con il braccialetto elettronico, dove con grande probabilità, nei pochi giorni di detenzione che gli saranno affibbiati proseguirà i suoi affari che seminano morte.