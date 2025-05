Valentina Avvento ospite a “Il libro sul comodino”

Sarà Valentina Avvento l’ospite della rassegna “Il libro sul comodino“, che si svolerà giovedì 15 maggio. L’appuntamento, come di consueto, è previsto per le 18 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66.

Valentina Avvento, siciliana nata a Palermo, dove fu allieva di padre Puglisi, vive da parecchio tempo a Novi, dove insegna lettere all’Istituto di Istruzione secondaria Ciampini e dove è conosciuta, oltre che per essere campionessa di badminton, soprattutto per il suo impegno nella lotta alla mafia. Referente per il progetto “Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie”, Valentina ha organizzato molti incontri con la cittadinanza e con gli studenti, coinvolgendo testimoni diretti dei delitti di mafia. Con l’Associazione Parcival APS, della quale è presidente, si occupa della gestione di Cascina Saetta, il primo bene confiscato alla mafia in provincia di Alessandria, e restituito a un uso sociale. Un personaggio così eclettico, a quali autori sarà interessata? E quale sarà il libro di cui ha scelto di parlare?

