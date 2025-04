La mostra “A Milano non fa freddo”, dedicata allo scrittore Giuseppe Marotta e allestita nell’atrio del municipio di Gavi, chiude domani, 13 aprile, con un appuntamento musicale: per tutta la giornata, un omaggio alle canzoni di Marotta e al repertorio napoletano dell’epoca con Luca Maciacchini alla chitarra per accompagnare la voce di Carolina Borella. La mostra è stata inaugurata sabato 5 aprile, preceduta dalla cerimonia di intitolazione della piazzetta del teatro a Marotta, nel giorno del suo compleanno: il giornalista era nato infatti a Napoli il 5 aprile 1902. Il suo legame con Gavi è stata la moglie Pia Montecucco, gaviese, sposata a Gavi nel 1927.