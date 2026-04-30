Giornata Mondiale CRI: il tributo di Novi Ligure all’eredità di Henri Dunant

Un legame profondo, fatto di solidarietà e presenza costante sul territorio, che oggi si manifesta con i simboli dell’istituzione umanitaria più conosciuta al mondo. Anche il Comune di Novi Ligure ha scelto di aderire ufficialmente alle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, ricorrenza che l’8 maggio commemora la nascita del fondatore e primo Premio Nobel per la Pace, Henri Dunant. La mattinata di oggi ha segnato l’inizio delle celebrazioni ufficiali. Il Sindaco, Rocchino Muliere, ha accolto presso il Palazzo Civico i rappresentanti del Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Durante l’incontro si è svolta la consegna formale della bandiera della CRI, che è stata immediatamente esposta sulla facciata del municipio. Il vessillo sventolerà accanto alle bandiere istituzionali fino al 10 maggio, fungendo da promemoria visibile del ruolo cruciale che l’associazione svolge ogni giorno nel tessuto sociale novese, offrendo supporto logistico, sanitario e umano alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Le iniziative non si fermano alla bandiera. L’Amministrazione Comunale ha infatti disposto un omaggio scenografico di grande impatto: nelle notti tra l’8 e il 9 maggio, la fontana di Piazza Dellepiane sarà illuminata da una luce rossa intensa. “Con questo gesto intendiamo valorizzare l’impegno instancabile dei volontari,” sottolineano fonti dell’Amministrazione, “e ribadire la gratitudine della città verso un’organizzazione che è parte integrante della nostra comunità.”

L’adesione alla Giornata Mondiale non è solo un atto formale, ma un riconoscimento al “cuore” di Novi. La Croce Rossa locale rappresenta per molti cittadini un punto di riferimento insostituibile, specialmente nelle situazioni di emergenza. L’illuminazione dei monumenti e l’esposizione della bandiera sono dunque il modo in cui la città dice “grazie” a chi, sotto il segno della croce rossa su fondo bianco, sceglie di mettere il proprio tempo al servizio degli altri.