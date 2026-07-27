Il ponte di Borgonuovo, a Gavi, riaprirà fino al 31 agosto, solo per gli automezzi in uscita dal paese. Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

L’antico viadotto sul Lemme è chiuso da giugno per via dei lavori di ristrutturazione decisi dalla Provincia. Inizialmente è stata avviata la rimozione dei sottoservizi ma l’intervento vero e proprio, previsto a luglio, non è ancora partito e il cantiere resterà fermo fino al 31 agosto. La chiusura del ponte sta creando disagi al paese poiché tutto il traffico viene dirottato in via Mameli, vanificando l’area pedonale e l’organizzazione di eventi.

Il Comune ha così ottenuto dalla Provincia la parziale riapertura consentendo sul ponte solo il senso unico per i veicoli in uscita dal centro storico di Gavi fino alle 18.