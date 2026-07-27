Val Borbera, in cammino tra storia e natura

Unire il fascino di un’escursione tra gole spettacolari al valore della memoria storica. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma per sabato 1° agosto, quando la Val Borbera celebrerà un anniversario speciale: gli ottant’anni dalla prima pubblicazione di Ponte Rotto, il celebre libro in cui il partigiano Gianbattista Lazagna (il comandante “Carlo”) raccontò l’epopea della Resistenza locale. Per l’occasione è stata organizzata un’escursione guidata davvero suggestiva lungo le Strette del Borbera, un percorso tra acqua e roccia che permette di toccare con mano sia le meraviglie naturalistiche del territorio, sia i luoghi simbolo della Guerra di Liberazione. La partenza è fissata per le 9.30 dalla Stele di Pertuso, nel Comune di Cantalupo Ligure. Sotto la guida di Irene Zembo, i partecipanti scenderanno nel greto del torrente Borbera per un tragitto di circa 5 chilometri (con arrivo all’area attrezzata di Boscopiano) da percorrere in gran parte camminando nell’acqua. L’itinerario, classificato come torrentismo e della durata di circa quattro ore, offrirà una prospettiva unica sulle profonde gole scavate nei cosiddetti “Conglomerati di Savignone”:

Geologia da leggere sul campo: pareti d’roccia arrotondate, pozze cristalline e spiagge di ciottoli che raccontano una storia lunga milioni di anni.

pareti d’roccia arrotondate, pozze cristalline e spiagge di ciottoli che raccontano una storia lunga milioni di anni. Biodiversità protetta: un’immersione negli ambienti della Zona Speciale di Conservazione “Strette della Val Borbera”, parte della rete europea Natura 2000.

Se il paesaggio offre uno scenario mozzafiato, è l’aspetto storico a rendere unico questo cammino. Le Strette furono infatti il teatro, tra il 22 e il 27 agosto 1944, della cruciale Battaglia di Pertuso. Il gruppo toccherà la vecchia casa cantoniera e il Ponte del Carmine: l’iconico “ponte rotto” che dà il titolo al libro di Lazagna, fatto saltare dai partigiani il 3 ottobre 1944 per bloccare l’avanzata dei mezzi corazzati nazifascisti.

All’arrivo a Boscopiano, la giornata proseguirà alle 17.00 con l’incontro pubblico intitolato proprio “Ottant’anni di Ponte Rotto”, che vedrà gli interventi di Roberto Botta e Alessio Parisi.

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