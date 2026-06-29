Far rispettare il disco orario e controllare il transito dei mezzi pesanti in via Mameli. Sono alcune delle richieste dei commercianti rivolte al Comune durante l’assemblea della scorsa settimana in municipio, convocata dall’amministrazione comunale e in particolare dalla neo assessora al Commercio, Silvia Debenedetti, per conoscere ” le criticità più urgenti e le proposte per migliorare il settore”.

“Ho apprezzato – dice Sabrina Olivieri, titolare del negozio Rosa Blu – la disponibilità del Comune ad ascoltarci. Direi che è la prima iniziativa del genere e quindi va valutata molto positivamente. Durante l’assemblea sono emerse le difficoltà del nostro settore, in generale, e si è parlato anche della gestione dei via Mameli”.

Fra i problemi principali, il transito dei mezzi pesanti. Attualmente, con il ponte di Borgonuovo chiuso per lavori, la situazione del traffico è diventata più critica poichè nessun mezzo può svoltare in via XX Settembre ma, ricorda Sabrina Olivieri, “in via Mameli transitano anche gli autoarticolati, sui quali c’è il divieto. Servirebbero maggiori controlli così come sui parcheggi lungo la via. Il disco orario deve essere fatto rispettare proprio per dare una mano a noi commercianti consentendo un ricambio delle auto parcheggiate. Invece, ci sono macchine che restano lì tutto il giorno senza che vengano fatte le multe“.

La gestione della zona a traffico limitato, istituita nel 2024, presenta ancora dei problemi, a cominciare dal funzionamento dei pilomat, che non sono automatizzati e per i quali, come ha spiegato il sindaco, Carlo Massa, servono altri fondi. In campagna elettorale, a maggio, rispondendo alle domande di un cittadino che chiedeva maggiore efficienza nella ztl e orari più lunghi per la pedonalizzazione, Massa aveva ricordato che i pilomat sono rimasti fermi un anno per un contenzioso con l’assicurazione dopo un danneggiamento. “Le chiusure – aveva detto – vanno stabilite con criterio per salvaguardare anche i negozi“.