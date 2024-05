A Serravalle via Roma resterà chiusa al traffico giovedì 30 e venerdì 31 maggio dalle 9 alle 18. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Antonella Toscanini. Il motivo sono i lavori previsti in corrispondenza dell’intersezione tra Via Roma e Via Pietro Forni all’altezza del sottopasso ferroviario, dove, si legge nell’ordinanza, “da tempo i collegamenti per il coordinamento semaforico, per i controlli automatici del traffico mediante telecamere, accanto ai servizi “classici” (reti di distribuzione di gas, impianti fognari ed elettrici), hanno progressivamente saturato lo spazio nel sottosuolo, evidenziando forti criticità”. E’ quindi necessario scavare per ripristinare i sottoservizi. Il Comune da tempo ha affidato l’intervento alla ditta Marchelli Scavi di Capriata d’Orba. Inevitabili, come in passato, i disagi al traffico proveniente dalla Valle Scrivia e dalla Val Lemme diretto verso Novi Ligure e Tortona. Le strada alternative saranno la provinciale 140 per Vignole Borbera e la 143 per Stazzano da Arquata e da Gavi la 160 fino a Francavilla Bisio e poi la 156 sino a Novi Ligure.